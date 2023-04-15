Düzce'de 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de iki motosiklet cadde üzerinde kafa kafaya çarpışmasının ardından yerde metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.

Kaza Darıcı Mahallesi Yeni Terminal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, terminal istikametinden şehir mezarlığı istikametine seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 81 ACM 768 plakalı motosikleti ile Ahmet A. idaresindeki 34 DFR 339 plakalı motosiklet cadde üzerinde kafa kafaya çarpışıp savruldu. İki motosiklet sürücüsünün de sürüklendiği kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.