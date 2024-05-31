Düzce'de 2,5 Milyon Lira Değerinde Change Araçlara Operasyon
Düzce'de polis ekipleri tarafından piyasa değeri 2,5 milyon lira olan change araçlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 6 aracın change olduğu tespit edildi ve araçlara el konuldu.
Düzce'de polis ekiplerince piyasa değeri 2,5 milyon lira olan change araçlara yönelik operasyon düzenlendi.
Düzce'de Asayiş Şube Müdürlüğünce change araç operasyonu düzenlendi. Bu çerçevede vatandaşların araç alım-satım yaparken doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı, pert kayıtlı ve çekme belgeli araçlara yönelik araştırma ve planlı operasyonlar sonucunda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 6 aracın change olduğu tespit edildi. Araçlara el konulurken, şahıslara da işlem yapıldı.
El konulan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirilerek sergilenirken, araçların bazılarının lüks olması dikkat çekti. - DÜZCE