Düzce'de 19 suç kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı

Düzce'de gasp, yağma, cinsel saldırı ve oto hırsızlığı gibi suçlara karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin toplamda 19 suç kaydı bulunuyor.

Düzce'de, haklarında toplam 19 suç kaydı bulunan 3 şüpheli, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "gasp, yağma, cinsel saldırı ve oto hırsızlığı" olaylarına karıştığı tespit edilen H.Ç, F.Ç. ve A.K'yi kent merkezindeki bir iş yerinde yakaladı.

Söz konusu suçlardan toplam 19 arama kaydı bulunan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.