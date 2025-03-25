Düzce'de 15 Katlı Binanın Çatısındaki Gençler İhbarı Kandırdı

15 katlı binanın çatısına çıkan gençler ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı

DÜZCE - Düzce'de 15 katlı binanın çatı katında intihar için çıktığı düşünülen kişiler ekipleri harekete geçirdi. Çatıdaki gençlerin iftar için mangal yaktığı anlaşılınca, ekipler normale döndü.

Olay Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 15 katlı binanın çatı katına çıkan 3 genç iftar hazırlıkları yapmaya başladı. Bu esnada çatıdaki gençlerin intihar edebileceğini düşünen kişiler 112 Acil Çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Bölgeye kısa süre içerisinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina çevresinde önlemler alırken, polis ekipleri de çatı katına çıkarak incelemelerde bulundu. Her ihtimale karşılık itfaiye ekipleri de binanın zemin bölümünde hava yastığı çalışması yaptı. Teras kata çıkan ekipler bölgede iftar için bir araya gelen gençlerin mangal yaktığını fark etti. Gerçeğin bambaşka çıktığı olay sonrası ekipler normale döndü.