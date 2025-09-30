Düzce'de 15 Bin 300 Araç Denetlendi, 199 Araç Trafikten Men Edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan denetimlerde 15 bin 300 araç, bin 300 motosiklet denetlendi, 199 araç trafikten men edildi.

Kentte jandarma ve polis ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik 22-28 Eylül tarihlerinde icra edilen denetimlerde 15 bin 300 araç, bin 300 motosiklet, 234 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 627 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 34 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 199 araç da trafikten men edildi.

Yetkililer sürücülere yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE