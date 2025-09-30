Haberler

Düzce'de 15 Bin 300 Araç Denetlendi, 199 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 bin 300 araç ve bin 300 motosiklet kontrol edildi, 199 araç trafikten men edildi. 2 bin 627 sürücüye idari para cezası uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan denetimlerde 15 bin 300 araç, bin 300 motosiklet denetlendi, 199 araç trafikten men edildi.

Kentte jandarma ve polis ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik 22-28 Eylül tarihlerinde icra edilen denetimlerde 15 bin 300 araç, bin 300 motosiklet, 234 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 627 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 34 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 199 araç da trafikten men edildi.

Yetkililer sürücülere yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
