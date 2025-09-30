Düzce'de 15 Bin 300 Araç Denetlendi, 199 Araç Trafikten Men Edildi
Düzce'de jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 bin 300 araç ve bin 300 motosiklet kontrol edildi, 199 araç trafikten men edildi. 2 bin 627 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Kentte jandarma ve polis ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik 22-28 Eylül tarihlerinde icra edilen denetimlerde 15 bin 300 araç, bin 300 motosiklet, 234 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 627 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 34 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 199 araç da trafikten men edildi.
Yetkililer sürücülere yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE
