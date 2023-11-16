Düzce'de 14 yıl 46 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan A.A., jandarma tarafından yakalandı. Hırsızlık suçundan 14 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 14 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. jandarma tarafından yakalandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Akçakoca ilçesi Göktepe Köyünde JASAT ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 46 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. A. (27) şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa