Düzce'de 12 yasa dışı göçmen yakalandı
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir hafta içinde yapılan şom uygulamalar ve denetimlerde 12 yasa dışı göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 12 yasa dışı göçmen yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içinde yapılan şom uygulamalar ve denetimlerde yurda kaçak yollarla girmiş 12 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - DÜZCE