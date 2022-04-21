Düzce'de 11 araç 5 sürücü trafikten men edildi - Haberler

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Düzce'de 11 araç 5 sürücü trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de 11 araç 5 sürücü trafikten men edildi

Düzce'de Jandarma Trafik timleri tarafından motosiklet, traktör, servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de Jandarma Trafik timleri tarafından motosiklet, traktör, servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde 11 araç 5 sürücü trafikten men edildi.

Düzce'de jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma Trafik timleri tarafından Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka, Çilimli ilçesi Beyköy Beldesinde motosiklet, traktör, servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetim 400 araç kontrol edilirken, 37 araç sürücüsüne 39 bin 537 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan denetimde 11 araç, 5 sürücü trafikten men edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Traktör, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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