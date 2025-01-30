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Düzce'de 100 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Düzce İl Jandarma Komutanlığı, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda bir iş yerinde düzenledikleri operasyonda 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri kaçak yollarla getirilen 100 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarının ardından bir iş yerine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri cihazlara el koydu.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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