Düzce'de 1.149 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 149 gram uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri, önleyici faaliyetler kapsamında kubar esrar, kenevir, bonzai, skunk ve metamfetamin ele geçirdi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 149 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Jandarma ekiplerince 12-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen önleyici faaliyetlerde bin 129 gram kubar esrar, 70 kök kenevir, 13 gram bonzai, 6 gram skunk ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 ve yasa dışı ekim suçunu işleyen 3 şüpheli şahsa adli tahkikat yapılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE