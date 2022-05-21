Düzce bin 25 kazada 39 kişi hayatını kaybetti - Haberler

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2021 yılında bin 25 yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Türkiye'nin önemli geçiş noktası olan Düzce'de geçen yıl meydana gelen trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2021 yılında toplam bin 25 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 39 hayatını kaybederken bin 483 kişi yaralandı.

Kazaların sürücü hatasından kaynaklandığı öğrenildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa