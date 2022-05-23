Düz yolda araç ters döndü, sürücü yaralandı - Haberler

Sivas'ta düz yolda ters dönen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivas- Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada Ankara istikametine gitmekte olan Ö.E. yönetimindeki 55 ADD 354 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araçları altına alan otomobil ters dönüp tekrar yola düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa