Düz kontakla çalınan aracı polis buldu - Haberler

Düz kontakla çalınan aracı polis buldu Kayseri'de düz kontak yöntemiyle çalınan araç, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bulundu. Kayseri'de düz kontak yöntemiyle çalınan araç, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bulundu. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çalınan otoların bulunabilmesi, otoları çalan şüpheli yada şüphelilerin yakalanabilmesine yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesinde bağlı Köşk Mahallesi'nde düz kontak yöntemiyle çalınan aracı bulmak için çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, aracı düz kontak yapılmış vaziyette Sahabiye Mahallesi'nde buldu. Bulunan araç sahibine teslim edildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Tragger Kayseri 3. Sayfa Haberler

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