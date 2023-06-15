Üye Girişi
Haberler
Duygu sömürüsüyle para toplayanlara zabıta engeli

Duygu sömürüsüyle para toplayanlara zabıta engeli

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri özel bireylerin adını kullanarak duygu sömürüsü yapan 3 kişiyi dikkati sayesinde yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri özel bireylerin adını kullanarak duygu sömürüsü yapan 3 kişiyi dikkati sayesinde yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Bulvarında 7/24 denetim gerçekleştiriyor. Kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için yapılan denetimlerde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan şahıslara geçit verilmiyor. Cumhuriyet Bulvarı'nda görev yapan Zabıta ekipleri tarafından tespit edilen 3 kişinin engellilere yardım amaçlı dergi sattıklarını öne sürerek vatandaşlardan para topladıklarını belirlendi. Engelli vatandaşlar adına satış yaptıklarını öne süren 3 kişiye idare yaptırım cezası ve her birine 617 lira ceza uygulandı. Zabıta ekipleri, bu tür para şahıslara para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Zabıta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title