Duvarı delip girdikleri mağazadan 450 bin değerinde ürün çaldı... O anlar kamerada

Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir telefon mağazasına giren hırsızlar kasa içerisinden maddi değeri 450 bin TL olan cep telefonu, kulaklık, akıllı saat çalan şüpheliler yakalandı. Şahsın duvarı delerek mağazaya giriş ve kasayı boşaltma anı kamerada.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2304 Sokak'ta 1 Nisan günü N.A.A ait cep telefonu mağazasına gelip duvarı delerek çelik kasa içerisinden maddi değeri 450 bin TL olan cep telefonu, kulaklık, akıllı saat çalındı. Hırsızlık üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 Nisan günü Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarında 76 bin 200 TL nakit para ve Kasa açmaya yarayan aletler ele geçirildi. Emniyette işlemeleri biten şüpheliler adli sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin mağaza duvarını delip içeriye girmeleri ve kasayı boşaltmaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa