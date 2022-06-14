Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

AĞRI - Ağrı'da eski bir dükkanın duvarını kırarak kuyumcuya giren ve 900 bin lira değerindeki altınları çalan şüphelilerden biri tutuklandı.

Ağrı'da, bir kuyumcu dükkanını soymak için bitişiğinde bulunan eski bir dükkanın duvarını kırarak içeriye giren ve 900 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karışan 3 şüpheli şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılmıştı. Bu çerçevede yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde tespit edilen şahıslardan E.Y, düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.