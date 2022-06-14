Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı Ağrı'da eski bir dükkanın duvarını kırarak kuyumcuya giren ve 900 bin lira değerindeki altınları çalan şüphelilerden biri tutuklandı.

Duvarı delip 900 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

AĞRI - Ağrı'da eski bir dükkanın duvarını kırarak kuyumcuya giren ve 900 bin lira değerindeki altınları çalan şüphelilerden biri tutuklandı.

Ağrı'da, bir kuyumcu dükkanını soymak için bitişiğinde bulunan eski bir dükkanın duvarını kırarak içeriye giren ve 900 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karışan 3 şüpheli şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılmıştı. Bu çerçevede yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde tespit edilen şahıslardan E.Y, düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title