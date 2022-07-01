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Düşürdüğü çakmağı almak için yola atlayan şahıs motosikletin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düşürdüğü çakmağı almak için yola atlayan şahıs motosikletin altında kaldı Aksaray Yusuf Paşa metro durağında motosikletli kurye bir vatandaşa çarptı.

Düşürdüğü çakmağı almak için yola atlayan şahıs motosikletin altında kaldı

İSTANBUL - Aksaray Yusuf Paşa metro durağında motosikletli kurye bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kurye ve vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aksaray Yusuf Paşa metro durağında dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi durak da beklediği esnada elindeki çakmağını yola düşürdü. Çakmağı almak için duraktan yola çıkan kişiye o esnada oradan geçen motosikletli kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş ve motosikletli kurye yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan iki vatandaşın da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - 3. Sayfa

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