Düşük iğrençliği: Cinsel istismar sonucu hamile kalan genç kız öldürüldü

Düşük iğrençliği: Cinsel istismar sonucu hamile kalan genç kız öldürüldü
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İstanbul Sarıyer'de 19 yaşındaki Samet T., cinsel istismar sonucu hamile kalan nişanlısı Oya Budak'ı sokak ortasında vurup öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, kısa süre içinde yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'de, cinsel istismar sonucu hamile kalan 18 yaşındaki Oya Budak'ı sokak ortasında öldüren 19 yaşındaki nişanlısı Samet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, emniyetten sevk edildiği esnada basın mensuplarının sorusu üzerine "İyi yaptım" şeklinde cevap verdi.

Olay, gece saatlerinde Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yaklaşık 4,5 aydır nişanlı olduğu Oya Budak'ı gezme bahanesiyle dışarı çağıran Samet T., genç kızı aracın dışına aldıktan sonra tabancayla iki el ateş ederek ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç kız, karnındaki bebekle birlikte hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Samet T.'nin, 6 ay önce cinsel istismara uğrayan ve bu nedenle hamile kalan Budak'la yaklaşık 1 yıldır arkadaş olduğu, 4,5 ay önce ise görücü usulüyle nişanlandıkları öğrenildi. Budak'ın hamile olduğunu yaklaşık 2 hafta önce öğrendiği belirtilen Samet T.'nin olay günü yanında taşıdığı tabancayla genç kızı vurduğu tespit edildi.

Olay sonrası araçla kaçan şüpheli, polis ekiplerince Kağıthane'de yakalandı. Cinayeti işlediği silah ise Samet T.'nin amcası A.T.,'nin Bağcılar'daki evinde bulundu.

Cinayetin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

"İyi yaptım"

Cinayet zanlısı Samet T., basın mensuplarının "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna, pişkinlikle "İyi yaptım" şeklinde cevap verdi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı Samet T., ve amcası A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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