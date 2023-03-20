- Düşük ayar altını 22 ayar diye satan şüpheli gözaltına alındı Mersin'de düşük ayardaki altını '22 ayar altın' diyerek kuyumcuya satan şüpheli, aynı şekilde bir başka kuyumcuya daha satış yapmak isteyince şikayet üzerine yakalandı.

- Düşük ayar altını 22 ayar diye satan şüpheli gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de düşük ayardaki altını '22 ayar altın' diyerek kuyumcuya satan şüpheli, aynı şekilde bir başka kuyumcuya daha satış yapmak isteyince şikayet üzerine yakalandı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kuyumcuya giden S.Y adlı şüpheli, ihtiyaç nedeniyle elindeki 'gremse' tabir edilen 22 ayar altını satmak istediğini bildirdi. Verdiği altın karşılığı kuyumcudan 18 bin lira alan şüpheli, aynı şekilde bir başka kuyumcuya da altın satmak istedi. Yapılan incelemede şüphelinin satmaya çalıştığı altının 22 ayar değil 16 ayar olduğu tespit edilince, dolandırıldığını anlayan kuyumcu polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli S.Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, zanlının aracında yapılan aramada değeri düşük çok miktarda altın ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.