Düştüğü çukurda sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düştüğü çukurda sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Düştüğü çukurda sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprak ile beton arasındaki çukurda sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprak ile beton arasındaki çukurda sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Kadıoğlu Mahallesi Yazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesindeki su kuyusu ile toprak arasındaki çukurda sıkışan yavru köpeği gören vatandaşlar, durumu Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, tarafından yapılan müdahale ile yavru köpek sıkıştığı yerden çıkartıldı. Herhangi bir sağlık sorunun olmadığı görülen yavru köpek, güvenli bir alana bırakıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale, Kadıoğlu, İtfaiye, Köpek, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title