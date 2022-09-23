Düştüğü çukurda kalbi duran köpeği AFAD ekipleri hayata döndürdü

Ardahan'da ahırın sıvı gübre çukuruna düşerek boğulma tehlikesi yaşayan bir büyükbaş ile bir yavru köpek, AFAD ekiplerinin uzun süren uğraşları ile kurtarıldı.

Ardahan'da ahırın sıvı gübre çukuruna düşerek boğulma tehlikesi yaşayan bir büyükbaş ile bir yavru köpek, AFAD ekiplerinin uzun süren uğraşları ile kurtarıldı. AFAD görevlisinin kalbi duran yavru köpeğe uyguladığı kalp masajı, köpeği yeniden hayata bağladı.

Merkeze bağlı Akyaka köyünde Vedat Özgür'e ait ahırın gübre çukuruna bir büyükbaş ile bir yavru köpeğin düştüğünü görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, özel kıyafetlerini giyinerek girdiği 5 metre derinliğinde sıvı gübre çukurundaki boğulmak üzere olan büyükbaş ve yavru köpeği 2 saatlik çalışma sonucu halat bağlayarak vinç yardımıyla çıkardı. Çıkarılan yavru köpeğin kalbinin durduğunu fark eden AFAD görevlisi, köpeğe kalp masajı yaparak yeniden hayata dönmesini sağladı. - ARDAHAN