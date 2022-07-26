Düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Afyonkarahisar'da çalıştığı inşatta, 5. kattan düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Afyonkarahisar'da çalıştığı inşatta, 5. kattan düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Olay, kent merkezi Sahipata mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaata çalışan M.D. (17) isimli gencin üzerine henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 5. kattaki yük asansörü düştü. Gencin asansörün altında kaldığını gören diğer çalışanlar ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemesinin ardından M.D.'nin cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemede ise gözaltına alınanların olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title