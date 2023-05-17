Duş kabini üreten fabrikada atık malzeme yangını

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duş kabini üretimi yapan fabrikanın önünde bulunan atık malzemeler yandı. Yangın, iş yeri çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Terminal Caddesi üzerinde bulunan duş kabini üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı fabrika önündeki atık malzemeler yanmaya başladı. İş yeri çalışanları bir yandan ilk müdahaleyi yaparken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangından etkilenen, sağlığında olumsuzluk görülen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.