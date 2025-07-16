Dürzi Lideri Şeyh Hikmet el-Hicri, Ateşkesi Reddetti

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Dürzi grupların liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümeti ile Dürziler arasında varılan ateşkesi reddederek, Süveyda'nın tamamen özgürleştirilmesi için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini duyurdu. Diğer Dürzi lideri Jarbou ise ateşkesi duyurmuştu.

Dürzi grupların liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümeti ve Dürziler arasında varılan ateşkesi reddederek, "Süveyda tamamen özgürleştirilene kadar mücadeleye devam edilmeli" dedi.

Dürzi grupların liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümeti ile ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde bulunan Dürziler arasında sağlanan ateşkesi reddetti. Hükümetle sağlanan ateşkes anlaşmasını duyuran ve rakibi olan Dürzi lider Şeyh Yousef Jarbou'yu yalanlayan el-Hicri, "Süveyda tamamen özgürleştirilene kadar mücadeleye devam edilmeli" dedi.

Jarbou ateşkesi duyurduğu açıklamasında, "Dürzilerin çoğunlukta olduğu bölgenin Suriye devletine entegrasyonunu ve egemenliğinin teyit edilmesini içeren anlaşma, bölgedeki tüm kurumların yeniden etkinleştirilmesini ve geri kazanılmasını öngörüyor, aynı zamanda vatandaşların haklarının adalet ve eşitlik yasalarına göre güvence altına alınmasını savunuyor. Anlaşma kapsamında Suriye ordusu kışlalara çekilecek, iç güvenlik polis tarafından kurulan kontrol noktaları ile sağlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Dürzi gruplar arasındaki anlaşmazlığın, Suriye hükümeti ile varılan ateşkesin kısa soluklu olmasına neden olacağı düşünülüyor. - SÜVEYDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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