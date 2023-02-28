Duruşma sonrası davalılar otoparkta tartıştı, baltayla kafasından yaraladı 3. Sayfa Haberleri Sinop'un Gerze ilçesinde davalılar arasında görülen mahkeme sonrası otoparkta karşılaşılan taraflar tartışmaya başladı, taraflardan biri arabasının bagajından çıkardığı baltayla diğerine saldırarak kafasından yaraladı. Sinop'un Gerze ilçesinde davalılar arasında görülen mahkeme sonrası otoparkta karşılaşılan taraflar tartışmaya başladı, taraflardan biri arabasının bagajından çıkardığı baltayla diğerine saldırarak kafasından yaraladı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Y.S. ile İ.A.'nın Gerze Adliyesi'nde duruşması görüldü. Duruşmanın ardından saat 12.30 sıralarında otoparkta karşılaşan davalılar arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle taraflar kavga etmeye başladı. Bu sırada Y.S., aracının bagajından çıkardığı baltayla karşı tarafı başından yaraladı. Olayı gören çevredekiler kavgayı ayırırken, yaralanan İ.A. bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan Y.S. ise emniyet güçlerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler

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