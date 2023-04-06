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Duruşma sırasını beklerken fenalaşarak hayatını kaybetti

Duruşma sırasını beklerken fenalaşarak hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da yargılandığı davanın duruşmasına getirilen sanık, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Bursa'da yargılandığı davanın duruşmasına getirilen sanık, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haci İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu be uyarıcı madde ticareti" suçundan yargılanan Erkan Konuk (38), tutuklu olarak bulunduğu cezaevinden Bursa Adliyesine getirildi.

Jandarma ekipleri eşliğinde duruşma sırasını bekleyen Konuk, bir anda fenalaştı. Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Konuk'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Jandarma Bursa 3. Sayfa Haberler

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