Durumundan şüphelenilen 6 kişinin üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Eskişehir'de durumundan şüphelenilerek durdurulan 6 şahsın üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi. Eskişehir'de durumundan şüphelenilerek durdurulan 6 şahsın üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 14-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen önleme faaliyetleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentteki farklı noktalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan aramada toplamda 6 ruhsatsız tabanca, 39 fişek ele geçirildi. Şüpheliler S.K., B.K., H.E., M.G., M.C. ve U.G. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Durumundan şüphelenilen 6 kişinin üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.