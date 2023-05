Dürümlü katliamının 7'nci yılında acılar ilk günkü gibi

Diyarbakır'da 2016 yılında PKK terör örgütü tarafından içinde 15 tonluk patlayıcının bulunduğu kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerinden 7 yıl geçti.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında terör örgütü PKK mensupları, 12 Mayıs 2016 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyü yakınlarında yol çalışması yapan bir firmaya ait kamyonu gasp ederek yaklaşık 15 tonluk bombayı araca yüklemiş, bomba yüklü araç içindeki PKK'lılarla birlikte Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi'ne gelmişti. Köylülerin şüphelenmesi üzerine araçtaki PKK'lı teröristler ile köylüler arasında tartışma yaşanmış, olayın ardından teröristler, bomba yüklü kamyonu Dürümlü mezrasına doğru yönlendirmişti. Köylüler tarafından takibe alındığını ve kaçamayacaklarını anlayan PKK'lı teröristler, içinde 15 ton patlayıcı bulunan kamyonu infilak ettirmiş, olayda hepsi akraba olan 16 kişi ölmüş, 26 kişi ise yaralanmıştı.

Tarihe not düşen olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen vatandaşların yüzlerinde ilk günkü acı hakim. Katliamda iki kardeşini ve babasını kaybeden Recep Yaman, her yıl dönümünde acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

"PKK'nın bu katliamını anlatacağız, anlattıracağız"

Terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamın her zaman bir yara ve iz olarak kalplerinde kalacağını belirten Yaman, "Terör örgütü PKK'nın katlettiği kişiler hepsi benim yakınım. Aralarında babam ve iki kardeşim de bulunuyordu. Diğer hayatını kaybedenler amcamın çocuklarıydı. Kardeşlerim o zamanlar 23-24 yaşlarındaydı. Biz her sene katliamın yıl dönümünde mezar başında şehadetlerini kutluyoruz. Hiçbir şekilde bu acıyı bizler asla unutmayacağız. Bizden sonraki nesillere de terör örgütü PKK'nın bu katliamını anlatacağız, anlattıracağız. Bu katliam her zaman bir yara ve iz olarak kalbimizde kalacak" dedi.

"Böyle bir şey hiçbir devletin ve dinin kanunda yer almıyor"

Kardeşi ve çocuklarını katliamda kaybeden 80 yaşındaki Mustafa Yaman, vefat edenlerin çoğunun genç ve suçsuz olduğunu söyledi. Mezarlığa her gelişinde katliamı dün olmuş gibi hatırladığını dile getiren Yaman, "Kardeşim, oğullarım ve yeğenlerim katliamda hayatını kaybetti. Bu katliamı dünya duydu. PKK terör örgütünün yaptığı bu katliamı her sene gündeme getiriyoruz. Bütün devletlerin bu katliamı PKK'nın yaptığını biliyor. Bu olay asla unutulamaz. Ne zaman mezarlığa gelsem katliam dün olmuş gibi hatırlıyorum. Tarihe baktığımda katliamın 7'nci seneye girdiğini görüyoruz. Dünya benim umurumda değil. Ama ben bu katliamı asla unutmam ve unutmam. Çoğu genç, suçsuz ve sebepsiz yere katledildi. Böyle bir şey hiçbir devletin ve dinin kanunda yer almıyor. Kimse böyle bir şey yapmaz" diye konuştu.

"38 çocuk yetim kaldı"

Her yıl 12 Mayıs'ta acılarının tazelendiğini belirten Cahit Yaman ise şunları kaydetti:

"Her sene katliamda hayatını kaybeden yakınlarımızın mevlüdünü okuyoruz. Her yıl bu acımız tazeleniyor. Bu katliam her 12 Mayıs'ta sanki yeni olmuş gibi göğsümüze oturuyor. Bizim için elimizden gelen tek şey katliamın yıl dönümünde mezarları başında anmak. Hayatını kaybedenlerin hepsi akrabamızdı. Katliamda toplam 38 çocuk yetim kaldı, 8 bayan dul kaldı. Kim bunları bize yaşattıysa Allah da onlara yaşatsın." - DİYARBAKIR