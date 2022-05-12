Dürümlü katliamında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından içinde 15 tonluk patlayıcının bulunduğu kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerinden 6 yıl geçti. Hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında terör örgütü PKK mensupları, 12 Mayıs 2016 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyü yakınlarında yol çalışması yapan bir firmaya ait kamyonu gasp ederek yaklaşık 15 tonluk bombayı araca yüklemiş, bomba yüklü araç içindeki PKK'lılarla birlikte Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi'ne gelmişti. Köylülerin şüphelenmesi üzerine araçtaki PKK'lılar ile köylüler arasında tartışma yaşanmış, olayın ardından teröristler, bomba yüklü kamyonu Dürümlü mezrasına doğru yönlendirmişti. Köylüler tarafından takibe alındığını ve kaçamayacaklarını anlayan PKK'lı teröristler, içinde 15 ton patlayıcı bulunan kamyonu infilak ettirmiş, olayda hepsi akraba olan 16 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen vatandaşların yüzlerinde ilk günkü acı hakim. Hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı, mevlit okutuldu. Mevlitte AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, HÜDAPAR Diyabakır İl Başkanı Faruk Dinç ve birçok davetliler katıldı.

"PKK kuruluşundan bu güne kadar eylemlerini sivil ve Kürtler üzerinden yapıyor"

Patlamada 2 kardeşini, amcalarını, kuzenleri ve yeğenlerini kaybeden Hacı Çelebi Yaman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada terör örgütünün başında HDP'nin geldiğini aktardı. Yaman, "6 yıl geçti acımız hala o gün ki gibi taze, bugün onların adına ölüm yıldönümleri sebebiyle mevlit okutuyoruz. Seneler geçi acı aynı acı tazeliğini koruyor, yetimlere ve mezarlıklara bakıyorsun acın tazeleniyor. Çocuklar büyüdü, 2 yıl önce babasının burada olduğunu bilmeyenler bugün biliyorlar artık. PKK terör örgütü kuruluşundan bu güne kadar eylemlerini sivil ve Kürtler üzerinden yapıyor, PKK Kürtlerin temsilcisi ve savunucusu olamaz bütün Kürtler bunu bilsin artık" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa