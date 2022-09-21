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Durdurulan tırda 11 kilo uyuşturucu yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Durdurulan tırda 11 kilo uyuşturucu yakalandı Gaziantep'te narkotik polisi durduğu bir tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada 9 kilo metamfetamin (ateş-buz), 2 kilo eroin ele geçirildi.

Durdurulan tırda 11 kilo uyuşturucu yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te narkotik polisi durduğu bir tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada 9 kilo metamfetamin (ateş-buz), 2 kilo eroin ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde seyir halindeki bir tırı uygulama noktasında durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Onix'in tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 9 kilogram metamfetamin (ateş-buz) ve 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ise yakalanan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Narkotik 3. Sayfa Haberler

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