Durdurulan taksideki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de şüphe üzerine durdurulan ticari takside bulunan şahısların üzerinde 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.
EDİRNE (İHA) - Edirne'de şüphe üzerine durdurulan ticari takside bulunan şahısların üzerinde 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçilerince şüphe üzerine durdurulan ticari taksideki 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı. - EDİRNE
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa