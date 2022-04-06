Durdurulan taksideki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak çıktı - Haberler

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Durdurulan taksideki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Durdurulan taksideki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak çıktı

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan ticari takside bulunan şahısların üzerinde 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de şüphe üzerine durdurulan ticari takside bulunan şahısların üzerinde 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçilerince şüphe üzerine durdurulan ticari taksideki 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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