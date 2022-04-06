Durdurulan taksideki şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak çıktı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de şüphe üzerine durdurulan ticari takside bulunan şahısların üzerinde 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçilerince şüphe üzerine durdurulan ticari taksideki 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 6 farklı folyoya sarılı skunk maddesi ve bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alındı. - EDİRNE

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa