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Durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Düzce'de gece saatlerinde mahalle bekçilerinin şüphelenip durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Düzce'de gece saatlerinde mahalle bekçilerinin şüphelenip durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Düzce merkezde mahalle bekçileri devriye görevi yaparken hareketlerinden şüphelendikleri M.B. isimli şahsı durdurdular. Şahsın GBT'sini yapan bekçiler üst aramasında ise 10 gram esrar maddesi ve 5.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdiler. Durumu polis ekiplerine haber veren bekçilerin ihbarı ile olay yerine ekipler sevk edildi.

M.B. isimli şahıs gözaltına alınarak ifadesi alınmak ve adli makamlara çıkartılmak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

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