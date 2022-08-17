Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
3. Sayfa Haberleri
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde şüphe üzerine M.T. yönetimindeki otomobili durdurdu. Ekiplerce üst araması ve otomobilde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi. M.T. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa