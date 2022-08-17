Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde şüphe üzerine M.T. yönetimindeki otomobili durdurdu. Ekiplerce üst araması ve otomobilde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi. M.T. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

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