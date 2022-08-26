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Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında durdurulan otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi 100. Yıl Atatürk Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştiren asayiş ekipleri şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durdurdukları 59 Plakalı otomobilde bulunan Y.E., M.A., E.S. ve S.Ç. isimli 4 şüphelinin gerçekleştirdikleri kaba üst aramasında bir adet yeşil reçeteli ilaç ve şoför koltuğu ile araç direği arasına sıkıştırılmış olan kırmızı renkli kutu içerisinde de 30 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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