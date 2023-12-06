Kırklareli'nde polis kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 62 kaçak göçmen yakalandı. Kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Durdurulan kamyonette 62 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde kaçak göçmenlere geçit yok

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 62 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi Çağlayan Kavşağında bulunan polis noktasında ekipler şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu. Kamyonetin kasasını kontrol eden ekipler kaçak göçmenlere rastladı.

Kamyonetin sürücüsü olay yerinde kaçarken yakalanan 62 kaçak göçmen işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı.