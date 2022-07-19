Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı

Düzce'de jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda kaçak kesilen 3 ton kayın ve kestane ağacı ele geçirdi.

Düzce'de jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda kaçak kesilen 3 ton kayın ve kestane ağacı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine kamyon ile orman emvali taşındığı ihbar edildi. D-655 Karayolu Düzce istikametinde seyir halindeyken Konuralp girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, 3 ton kayın ve kestane ağacı olduğu, nakliye tezkeresinin olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü H.Y., ağaçları Yayla köyünden kestiğini söylemesi üzerine orman emvali ile birlikte Konuralp Orman işletme Şefliğine teslim edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konuralp Jandarma Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title