Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı Düzce'de jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda kaçak kesilen 3 ton kayın ve kestane ağacı ele geçirdi. Düzce'de jandarma ekipleri, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda kaçak kesilen 3 ton kayın ve kestane ağacı ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerine kamyon ile orman emvali taşındığı ihbar edildi. D-655 Karayolu Düzce istikametinde seyir halindeyken Konuralp girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, 3 ton kayın ve kestane ağacı olduğu, nakliye tezkeresinin olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü H.Y., ağaçları Yayla köyünden kestiğini söylemesi üzerine orman emvali ile birlikte Konuralp Orman işletme Şefliğine teslim edildi. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Konuralp Jandarma Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler

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