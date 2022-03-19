Durdurulan kamyonda milyonlarca makaron ele geçirildi - Haberler

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Durdurulan kamyonda milyonlarca makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Durdurulan kamyonda milyonlarca makaron ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri TEM Otoyolunda durdurulan kamyonda 7 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri TEM Otoyolunda durdurulan kamyonda 7 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan kamyonda arama yaptı. Aramada 7 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında gümrük kaçakçılığı suçu ve cezası kapsamında adli makamlara sevk edilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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