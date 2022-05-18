Durdurulan araçtan ve şüphelinin evinden uyuşturucu çıktı - Haberler

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Durdurulan araçtan ve şüphelinin evinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Durdurulan araçtan ve şüphelinin evinden uyuşturucu çıktı

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçtaki şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçtaki şahısların evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 2 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 159,27 gram metamfetamin ve 13,63 gram esrar bulundu. Araçta bulunan H.Y.A. ve H.K. gözaltına alındı. H.Y.A.'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada ise 17 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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