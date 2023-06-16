Durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca yakalandı: 2 gözaltı
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Rize'de durdurulan bir aracın içerisinde 4 adet ruhsatsız tabanca yakalanırken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Rize'de durdurulan bir aracın içerisinde 4 adet ruhsatsız tabanca yakalanırken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde İl merkezinde durdurulan bir araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünce konu ile ilgili 2 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldığı belirtildi. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa