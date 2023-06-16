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Durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca yakalandı: 2 gözaltı

Durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca yakalandı: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Rize'de durdurulan bir aracın içerisinde 4 adet ruhsatsız tabanca yakalanırken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Rize'de durdurulan bir aracın içerisinde 4 adet ruhsatsız tabanca yakalanırken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde İl merkezinde durdurulan bir araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünce konu ile ilgili 2 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldığı belirtildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Rize 3. Sayfa Haberler

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