Durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca yakalandı: 2 gözaltı

Rize'de durdurulan bir aracın içerisinde 4 adet ruhsatsız tabanca yakalanırken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde İl merkezinde durdurulan bir araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünce konu ile ilgili 2 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldığı belirtildi. - RİZE