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Durdurulan araçtan çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Durdurulan araçtan çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı alkol ele geçirdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde durdurulan bir araç içinde yapılan aramada gümrük kaçağı 75 litre viski ve 25 litre rakı ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler

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