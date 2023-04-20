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Durdurulan araçtan 6 düzensiz göçmen çıktı

Durdurulan araçtan 6 düzensiz göçmen çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Kartepe'de bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan T.M. ise tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Tragger 3. Sayfa Haberler

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