Durdurulan araçtan 42 şişe kaçak alkol çıktı Kocaeli'de durdurulan bir araç içerisinde 42 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kocaeli'de durdurulan bir araç içerisinde 42 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramanın neticesinde 42 şişe kaçak içki alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü olan şahıs da yakalandı. Konuyla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Tragger 3. Sayfa Haberler

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