Durdurulan araçtan 35 kaçak göçmen çıktı - Haberler

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Durdurulan araçtan 35 kaçak göçmen çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Durdurulan araçtan 35 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada 35 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta yapılan aramada 35 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince Gebze'de bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 35 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü İ.A. ise gözaltına alındı. İ.A., emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Tragger, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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