Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de durdurulan araçta polis ekipleri tarafından yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Kocaeli'de durdurulan araçta polis ekipleri tarafından yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin bulundu. Konuya ilişkin araçta bulunan N.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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