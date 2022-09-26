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Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı

Kocaeli'de durdurulan araçta polis ekipleri tarafından yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli'de durdurulan araçta polis ekipleri tarafından yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin bulundu. Konuya ilişkin araçta bulunan N.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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