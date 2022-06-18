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Durdurulan araçta ve pansiyonda uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Durdurulan araçta ve pansiyonda uyuşturucu ele geçirildi

Bartın'da şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçtaki şahsın kaldığı pansiyon odasında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bartın'da şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçtaki şahsın kaldığı pansiyon odasında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde hareket halinde olan araçtan şüphelenen Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 46 gram metamfetamin maddesi, sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, uyuşturucu içiminde kullanılan pipe ele geçirildi. Araçta bulunan F.C. isimli şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrası alınan kararda F.C.'nin Çaycuma ilçesinde konaklamış olduğu pansiyon odasında yapılan aramada ise 15×15 santimetre boyutlarında 3,11 gram ağırlığında kağıda emdirilmiş bonzai maddesi, 63 gram metamtefatin maddesi bulundu.

Şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bartın 3. Sayfa Haberler

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