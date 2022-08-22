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Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 50,6 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içme aparatıyla yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 50,6 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içme aparatıyla yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Soma ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 50,6 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Soma 3. Sayfa Haberler

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