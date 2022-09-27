Durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 63 gram eroin, metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 63 gram eroin, metamfetamin ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından ilçede oluşturulan denetim noktasında bir araç durduruldu. Araç içerisindeki kişilerin hareketlerinden şüphelenen ekipler ardından arama yaptı. Aramada 63 gram eroin, 1.75 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak ise G.T., isimli şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, araçta bulunan B.Y., A.K. ve D.H.Ş., isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR