Durdurulan araçta eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde emniyet güçleri tarafından durdurulan bir otomobilde 25 gram eroinle yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan analiz çalışmalarında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta 3 parça halinde toplam 25 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili N.H. (52) ve İsviçre uyruklu N.S. (64) isimli şahıslar, haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA