Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

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Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Durdurulan araçta bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen yol kontrolünden bin 108 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen yol kontrolünden bin 108 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunda denetim yapan polis, şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada bin 108 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından Y.Ö., isimli şahsı gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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