Üye Girişi
Haberi Paylaş

Durdurulan araçta 10 adet tarihi eser niteliğinde kitap bulundu

3. Sayfa Haberleri

Durdurulan araçta 10 adet tarihi eser niteliğinde kitap bulundu

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 kitap ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Körfez ilçesinde durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 10 adet tarihi eser kitap ve 5 metre uzunluğunda rulo şeklinde Arapça yazılı şecere ele geçirildi. Yakalanan E.E. ve I.B. isimli şahıslara ait evde yapılan aramada da 2 ruhsatsız tabanca, 532 fişek ve 3 şarjör bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Körfez 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title